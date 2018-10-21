В Венесуэле задержали трех россиян и украинца, которые перевозили 147 килограмм кокаина

Полиция Венесуэлы задержала за перевозку кокаина 20 членов экипажа судна Jose Progress, среди которых были трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.
Во время задержания судна в заливе Хосе Антонио Ансоатеги, правоохранители обнаружили на борту 147 килограмм кокаина, передает Cooperante.
Судно Jose Progress под испанским флагом направлялось в Бельгию.
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