В Венесуэле задержали трех россиян и украинца, которые перевозили 147 килограмм кокаина

Полиция Венесуэлы задержала за перевозку кокаина 20 членов экипажа судна Jose Progress, среди которых были трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин.

Во время задержания судна в заливе Хосе Антонио Ансоатеги, правоохранители обнаружили на борту 147 килограмм кокаина, передает Cooperante.

Судно Jose Progress под испанским флагом направлялось в Бельгию.

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