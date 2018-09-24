24 сентября 2018, понедельник

В Венесуэле задержали главного подозреваемого в покушении на Мадуро

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Трех подозреваемых в покушении на Мадуро допросила полиция
Фото: AVN

Трех подозреваемых в покушении на Мадуро допросила полиция

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о задержании трех подозреваемых в покушении на президента страны Никола Мадуро 5 августа 2018 года.

В частности, был задержан главный подозреваемый в организации покушения Хенриберт Эммануэль Ривас, который носит псевдоним Морфео, передает AVN.

Во время допроса он признался, что с ним связался человек, который рассказал, что ведет набор людей для атаки на президента Николаса Мадуро.

Он отметил, что находился в тренировочном лагере, в котором получал ежемесячно деньги и учился управлять беспилотными аппаратами.

Напомним, попытка покушения на Мадуро произошла 5 августа, на церемонии празднования 81-й годовщины создания Боливарианской национальной гвардии. По словам министра связи Венесуэлы Хорхе Родригеса, в президентской ложе взорвались несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой. В итоге ранения получили семь военных. Сам Мадуро не пострадал.

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя ранее неизвестная группировка под названием Фланелевые солдаты (Soldados de Franela). В Twitter они отметили, что два беспилотника, нагруженные взрывчатым веществом C-4, должны были попасть в президентскую ложу, однако "дроны были сбиты снайперами почетного караула".

Сам Мадуро заявлял, что за покушением на него стоит оппозиционный лидер Хулио Борхес, проживающий в Колумбии.

По его словам, группе исполнителей покушения на него предлагали $50 миллионов и выезд в США.

В то же время бывший начальник муниципальной полиции Венесуэлы Сальваторе Луккезе заявил, что помог организовать атаку на Мадуро.

По его словам, атака дронов во время митинга - это часть серии вооруженных атак на Мадуро.

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