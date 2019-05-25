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В Венесуэле во время бунта в тюрьме погибли 29 заключенных

Вчера, 23:35
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В Венесуэле во время бунта в тюрьме погибли 29 заключенных - фото

Manuel Alvarado / Twitter

Задержанные взяли в заложники посетителей и пытались убежать

В венесуэльской тюрьме в результате бунта погибли 29 заключенных, 19 правоохранителей пострадали, сообщает ВВС.

Согласно информации, бунт произошел в тюрьме в Акаригуа, которая рассчитана на 250 человек, однако в тюрьме содержится 540 заключенных.

Задержанные взяли в заложники посетителей. Правоохранители попытались освободить пленных, однако в этот момент заключенные открыли огонь и взорвали несколько гранат. Тогда прекратить столкновения попытался спецназ.

По информации полиции, всех остальных, причастных к бунту, удалось задержать. У них также были взрывные устройства и оружие. Как у них появились запрещенные предметы руководство тюрьмы пока не знает.

Теги:   Тюрьма Бунт Венесуэла

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