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В Венесуэле в уличных столкновениях погибли четыре человека

23 января, 17:17
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EPA

Каракас охватила волна антиправительственных протестов

В Венесуэле погибли по меньшей мере четыре человека во время ночных столкновений между противниками президента Николаса Мадуро и силовиками.

Об этом сообщает  AFP со ссылкой на заявления полиции и неправительственных организаций.

По данным Центра мониторинга социальных конфликтов, во время акции протеста во вторник, 22 января, погиб  16-летний подросток. Он получил смертельное огнестрельное ранение во время демонстрации в бедном квартале Каракаса.

Венесуэльская неправительственная организация Foro Penal сообщила о задержании по меньшей мере 43 человек в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта, которые участвовали в антиправительственных акциях.

Столкновения между протестующими и силовиками в столице Венесуэлы Каракасе начались после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж 21 января. В некоторых районах Каракаса противники Мадуро начали возводить баррикады.

Антиправительственные протесты в Венесуэле

Венесуэльскую столицу Каракас охватила волна антиправительственных протестов после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж, 22-23 января 2019 года

EPA

Напомним, что 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.

Теги:   Каракас Венесуэла Николас Мадуро

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