В Венесуэле в уличных столкновениях погибли четыре человека 23 января, 17:17 142 Цей матеріал також доступний українською EPA Каракас охватила волна антиправительственных протестов EPA

В Венесуэле погибли по меньшей мере четыре человека во время ночных столкновений между противниками президента Николаса Мадуро и силовиками.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявления полиции и неправительственных организаций.

По данным Центра мониторинга социальных конфликтов, во время акции протеста во вторник, 22 января, погиб 16-летний подросток. Он получил смертельное огнестрельное ранение во время демонстрации в бедном квартале Каракаса.

Condenamos el asesinato del joven Alixon Pizani (16) por herida de arma de fuego durante una manifestación en Catia, Caracas. Expresamos nuestra solidaridad a familiares y amigos. #Justicia #Venezuela #22Ene @CIDH @ONU_es pic.twitter.com/355yueWRV1 — Observatorio de Conflictos (@OVCSocial) 23 января 2019 г.

Венесуэльская неправительственная организация Foro Penal сообщила о задержании по меньшей мере 43 человек в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта, которые участвовали в антиправительственных акциях.

Столкновения между протестующими и силовиками в столице Венесуэлы Каракасе начались после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж 21 января. В некоторых районах Каракаса противники Мадуро начали возводить баррикады.

Антиправительственные протесты в Венесуэле Венесуэльскую столицу Каракас охватила волна антиправительственных протестов после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж, 22-23 января 2019 года

Напомним, что 21 января в столице Венесуэлы Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.