В Венесуэле в уличных столкновениях погибли четыре человека
В Венесуэле погибли по меньшей мере четыре
человека во время ночных столкновений между противниками президента
Николаса Мадуро и силовиками.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на
заявления полиции и неправительственных организаций.
По данным Центра мониторинга социальных конфликтов,
во время акции протеста во вторник, 22 января, погиб 16-летний подросток. Он получил смертельное огнестрельное
ранение во время демонстрации в бедном квартале Каракаса.
Венесуэльская неправительственная организация
Foro Penal сообщила о задержании по меньшей мере 43 человек в Каракасе и штате
Нуэва-Эспарта, которые участвовали в антиправительственных акциях.
Столкновения между протестующими и силовиками в
столице Венесуэлы Каракасе начались после неудавшейся попытки группы
военнослужащих устроить мятеж 21 января. В некоторых районах Каракаса противники
Мадуро начали возводить баррикады.
Антиправительственные протесты в Венесуэле
Венесуэльскую столицу Каракас охватила волна антиправительственных протестов после неудавшейся попытки группы военнослужащих устроить мятеж, 22-23 января 2019 года
Напомним, что 21 января в столице Венесуэлы
Каракасе группа военных потребовала отстранить от власти президента Николаса
Мадуро и призвала венесуэльцев присоединиться к восстанию. Правительственные
войска задержали мятежников и подавили протест их сторонников.
10 января Николас Мадуро во второй раз принял
присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов
выборов мировым сообществом.
Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его
вступлением в должность президента.