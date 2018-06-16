16 июня 2018, суббота

В Венесуэле в ночном клубе взорвали гранату: как минимум 17 человек погибли

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Уже задержали семерых человек по подозрению в причастности к преступлению

Уже задержали семерых человек по подозрению в причастности к преступлению

Власти Венесуэлы подтвердили гибель 17 человек после взрыва гранаты с газом на молодежной вечеринке в клубе в Каракасе, в числе погибших - восемь несовершеннолетних.

Об этом сообщает CNN.

Часть посетителей погибла от удушья, часть - во время давки, пытаясь выбраться наружу. Большинству погибших было от 16 до 20 лет. Еще пять человек получили травмы, один находится в тяжелом состоянии. Всего в клубе находились около 500 человек. 

Уже задержали семерых человек по подозрению в причастности к подрыву гранаты.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе Ивано-Франковска произошла стрельба.

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