В Венесуэле освободили двух французских журналистов Сегодня, 19:02 28 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

В четверг, 31 января, в Венесуэле отпустили двух французских журналистов, ранее задержанных во время съемки репортажа о политическом хаосе в стране.

Об этом сообщили представители телешоу Quotidien французского телеканала TMC, на котором работают задержанные.

"Рады объявить, что Батист де Монтье и Пьер Кайе были освобождены и скоро вернутся в Париж", - говорится в сообщении в Twitter.

Heureux de vous annoncer que Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été libérés et seront bientôt de retour à Paris.#Quotidien — Quotidien (@Qofficiel) 31 января 2019 г.

Напомним, что в венесуэльской столице Каракасе были задержаны 11 журналистов, среди которых семь - представители иностранных СМИ.

Подконтрольные президенту Николасу Мадуро спецслужбы, в частности, задержали колумбийского фотографа, испанского репортера и колумбийского телепродюсера, которые работали на испанское информагентство EFE.