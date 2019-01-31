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В Венесуэле освободили двух французских журналистов

Сегодня, 19:02
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EPA

В четверг, 31 января, в Венесуэле отпустили двух французских журналистов, ранее задержанных во время съемки репортажа о политическом хаосе в стране. 

Об этом сообщили представители телешоу Quotidien французского телеканала TMC, на котором работают задержанные.

"Рады объявить, что Батист де Монтье и Пьер Кайе были освобождены и скоро вернутся в Париж", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, что в венесуэльской столице Каракасе были задержаны 11 журналистов, среди которых семь - представители иностранных СМИ.

Подконтрольные президенту Николасу Мадуро спецслужбы, в частности, задержали колумбийского фотографа, испанского репортера и колумбийского телепродюсера, которые работали на испанское информагентство EFE.

Теги:   Журналист Задержание Венесуэла

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