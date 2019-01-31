В Венесуэле освободили двух французских журналистов
В четверг, 31 января, в Венесуэле отпустили двух
французских журналистов, ранее задержанных во время съемки репортажа о
политическом хаосе в стране.
Об этом сообщили представители телешоу Quotidien
французского телеканала TMC, на котором работают задержанные.
"Рады объявить, что Батист де Монтье и
Пьер Кайе были освобождены и скоро вернутся в Париж", - говорится в
сообщении в Twitter.
Напомним, что в венесуэльской столице
Каракасе были задержаны 11 журналистов, среди которых семь - представители
иностранных СМИ.
Подконтрольные президенту Николасу Мадуро
спецслужбы, в частности, задержали колумбийского фотографа, испанского
репортера и колумбийского телепродюсера, которые работали на испанское информагентство
EFE.