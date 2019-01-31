В Венесуэле оппозиция призвала армию перейти на сторону народа Сегодня, 08:17 228 Цей матеріал також доступний українською EPA Оппозиционеры обращаются к армии с призывом не стрелять в протестующих EPA

В Венесуэле продолжаются массовые многотысячные демонстрации сторонников оппозиции.

На митинге в университете Каракаса армию призвали присоединиться к народу, сообщает DW.

Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро.

"Армия, верни себе достоинство", - гласит лозунг на одном из плакатов, который использовали оппозиционеры во время акций.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, призвал армию не применять силу против участников протестов.

"Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит" – заявил он.

В свою очередь Николас Мадуро присутствовал на военных маневрах в Каракасе. Он со своей стороны пытается удержать армию под контролем.

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Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента". США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

О поддержке Гуайдо заявили также ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о проведении внеочередных выборов, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

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