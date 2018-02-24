В Венесуэле из-за взрыва на подстанции без электричества остались восемь штатов

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Министр энергетики страны полагает, что целью взрыва была дестабилизация в стране
Vía Instagram

Министр энергетики страны полагает, что целью взрыва была дестабилизация в стране

В Венесуэле взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй нарушил подачу электричества сразу в восемь штатов страны.

Как заявил министр энергетики Венесуэлы Луис Мотта Домингес, в инциденте обнаружены признаки диверсии, сообщает Globovision.

По словам министра, целью диверсии является дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами, которые запланированы на 22 апреля.

"Когда мы пытались восстановить подачу по другим сетям, было выявлено, что система защиты и прерывателей была кем-то повреждена", - сказал Мотта Домингес.

Он также добавил, что техническим службам удалось возобновить подачу электричества в семь штатов, сейчас идут восстановительные работы для штата Тачира.

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