В Вене за день до аукциона похитили картину Ренуара

В Вене из здания аукционного дома Dorotheum похитили картину французского художника Пьера Огюста Ренуара стоимостью 160 тысяч евро.
Как сообщает The Guardian, картина Golfe, Mer, Falaises Vertes была похищена в понедельник вечером, 26 ноября.
Установлено, что картину вытащили из рамки в часы работы галереи, где полотно было выставлено перед запланированной продажей на аукционе Dorotheum.
По подозрению в причастности к ограблению полиция Австрии разыскивает трех человек. "Мужчины покинули здание через разные выходы и сбежали", - заявили в полиции Вены.
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Полицейские обнародовали фотографии трех подозреваемых, сделанные камерами наблюдения. Полицейские считают, что грабители, по всей вероятности, были "профессионалами".
Картина 1895 года оценивается в 120-160 тысяч евро. Она должна была уйти с молотка во вторник вечером. В последнее время картина хранилась в частной коллекции.
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