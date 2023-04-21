В Вене учительницу немецкого обвинили в оскорблениях детей из Украины, Турции и Сирии 21 апреля, 19:14 Иллюстративное фото (Фото:Фото: Misto News)

В Австрии обвиняют учительницу немецкого в том, что она оскорбляла на уроках детей из Сирии, Турции и Украины. Департамент образования Вены намерен разбираться в ситуации.

Об этом сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.

Согласно стенограмме, которую цитирует СМИ, учительница заявляла ученикам, что те ничего не могут. Она якобы говорила турецким детям, что те могут возвращаться в Турцию. Также сообщается, что она грубила детям из Сирии, которые, по ее мнению, не хотят учить немецкий язык и не соблюдают правила. Затем учительница заявила, что это относится и ко всем украинским детям.

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По ее словам, она хотела бы, чтобы дети «нашли работу здесь, в Австрии», чтобы ей «не пришлось» за них «платить».

«Ты платишь за школу? Твоя мама платит за квартиру? Кто платит? Я… плачу за все… и все остальные, у кого есть работа. Есть ли работа у мамы и папы? Наверное, нет», — цитирует ее СМИ.

Венский директор по вопросам образования назвал слова учительницы «очень оскорбительным поведением» и подчеркнул, что школа «должна установить одинаковые стандарты для всех».

Ситуация между отделом образования, руководством, учителем и классом будет обсуждаться на следующей неделе, сообщает СМИ.

