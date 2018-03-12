В Вене застрелили неизвестного с ножом, напавшего на резиденцию посла Ирана

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Охрана резиденции застрелила нападавшего

Охрана резиденции застрелила нападавшего

В ночь на понедельник, 12 марта, в Вене неизвестный напал с ножом на военнослужащего, охранявшего резиденцию посла Ирана.

Как сообщает DW, 26-летний гражданин Австрии, подойдя без предупреждения к посту охраны, ранил караульного в левое плечо.

В свою очередь военный, действуя согласно инструкции, сначала распылил перцовый газ, однако когда это злоумышленника не остановило, охранник смертельно ранил его из пистолета.

При этом мотивы нападавшего пока не известны.

Ранее сообщалось, что на автобусной станции в Иерусалиме палестинец напал с ножом на полицейского.

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