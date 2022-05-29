В Вене жестоко избили двух таксистов: полиция подозревает украинцев 29 мая, 12:51 Цей матеріал також доступний українською Австрийские СМИ пишут, что перед дракой между мужчинами возник спор (Фото:Скриншот видео Heute)

В Австрии возле одной из гостиниц Вены 25 мая произошла жестокая драка — двух таксистов избила группа молодых людей. Спикер полиции Кристофер Верхняк заявил, что подозревают украинцев, сообщает австрийский таблоид Heute.



Как пишет издание, мужчины вышли из черных внедорожников с украинскими номерами (BMW X5, Toyota Land Cruiser). Перед дракой они спорили с таксистами о парковочном месте, но в полиции также не исключают «политический мотив».

Видео дня

Ресурс Днепр оперативный, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что в драке участвовали представители группы местного бизнесмена Александра Петровского по прозвищу «Нарик», который выехал из Украины после полномасштабного вторжения РФ. Это аргументируют днепропетровской регистрацией автомобилей.

По данным Heute, автомобили вероятных нападающих нельзя было там парковать, и таксисты попросили их убрать. После этого, по словам очевидцев, первые начали ругаться и плеваться. Драку зафиксировали на видео.

Двое водителей получили несколько травм: один из них без сознания лежал на асфальте — у него подозревают черепно-мозговую травму, у другого — легкие ушибы. После драки злоумышленники скрылись с места инцидента, сейчас продолжаются следственные действия.

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