В Вене осквернили украинские инсталляции символами Z — фото 4 ноября, 23:55 В Вене осквернили украинские инсталляции (Фото:Samuel Winter / Twitter)

В Вене второй раз в течение недели осквернили украинские информационные плакаты Авангардная история Украины. Вандалы разукрасили их красными символами российской агрессии Z.

Об этом сообщили УП.Жизнь в посольстве Украины в Австрии.

Инсталляции располагаются на Площади прав человека, в начале большой туристической улицы рядом с музейным кварталом.

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Инсталляция состоит из немецкоязычных стендов, которые после Вены должны ехать в Берлин. В это воскресенье, 6 ноября, община Вены собирается очистить стенды от вражеских надписей, чтобы установка имела возможность экспонироваться в Германии.

В Вене осквернили украинские инсталляции / Фото: Samuel Winter / Twitter

Такие же символы появились в четверг, 3 октября, на сине-желтой стене за памятником воинам Красной армии на площади Шварценбергплатц. Пока они уже закрашены.

Как сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, акты вандализма на Площади прав человека и Шварценбергплац расследуются полицией, составлены протоколы в прокуратуру. Полиция Вены уверяет, что использует все доступные правовые средства для преследования этих преступных действий.