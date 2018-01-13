В Вене несколько тысяч человек вышли на антиправительственный протест

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Полиция Вены отмечает, что демонстрация мирная
Niklas Reinprecht/Twitter

Полиция Вены отмечает, что демонстрация мирная

В столице Австрии Вене несколько тысяч человек протестуют против нового правоконсервативного правительства.

Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.

Организаторы акции обвинили правительство премьер-министра Себастьяна Курца в расизме, экстремизме и неофашизме.

"Новые фашисты не покорят нашу страну", - заявил один из активистов Платформы за человечную политику предоставления убежища Михаэль Геннер.

Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации Наступление на правых и Плафторма радикальных левых.

Hasan Kelani/Twiter

Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистамы Австрийской партии свободы. Представитель последней, новый вице-канлцер Хайнц-Кристиан Штрахе в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрию.

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