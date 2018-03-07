В Вене неизвестный с ножом напал на прохожих: трое раненых

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Инцидент произошел в районе известного парка Пратер
Фото: heute.at

Инцидент произошел в районе известного парка Пратер

В среду вечером, 7 марта, в Вене неизвестный с ножом напал на прохожих, в результате несколько человек получили ранения.

По информации heute.at, нападение произошло возле знаменитого парка Пратер.

Согласно предварительной информации, по меньшей мере трое человек получили ранения - один мужчина и две женщины в возрасте от 40 до 50 лет. Они находятся в критическом состоянии.

В настоящее время нападавший находится на свободе. Его мотивы неизвестны.

"В районе Пратерштрассе произошло нападение с ножом, спасательные службы находятся на месте, ведутся поиски нападавшего", - сообщили в полиции Вены.

Напомним, что в столице Китая Пекине вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих в торговом центре Joy City Mall в оживленном торговом районе города.

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