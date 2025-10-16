В Вене будут судить экс-чиновника МИД Австрии, который передал секретные документы о Новичке шпиону из РФ

Венская прокуратура намерена привлечь к суду бывшего высокопоставленного чиновника МИД Австрии Йоханнеса Петерлика за разглашение секретных документов, связанных с расследованием отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Об этом сообщает Kurier в четверг, 16 октября.

По версии следствия, осенью 2018 года Петерлик, который тогда был генеральным секретарем Министерства иностранных дел и работал под руководством пророссийского министра Карин Кнайсль, запросил у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы, касающиеся дела Скрипаля. В этих материалах содержалась, в частности, формула нервно-паралитического вещества Новичок.

Прокуратура считает, что Петерлик передал эти документы бывшему сотруднику австрийской разведки Эгисто Отту, которого позже обвинили в шпионаже в пользу России.

Следствие квалифицирует действия Петерлика как злоупотребление служебным положением и нарушение служебной тайны. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Петерлик работал в МИД Австрии с 1994 года, был спикером тогдашнего министра иностранных дел Бениты Ферреро-Вальднер, а с 2018-го по 2020-й — генеральным секретарем министерства. Впоследствии его назначили послом в Индонезии, однако в 2021 году уволили, после чего начали расследование.

Его дело пересекается с историей масштабного мошенничества в немецкой компании Wirecard. Бывший операционный директор компании Ян Марсалек, близкий к российским спецслужбам, якобы демонстрировал бизнес-партнерам те же документы ОЗХО, содержащие формулу «Новичка».

После краха Wirecard Марсалек сбежал из Германии в 2020 году. По данным расследования международных медиа, он сейчас живет в Москве под именем Александра Нелидова и имеет тесные связи с ФСБ.

Сергей Скрипаль — бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, которые действовали в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.