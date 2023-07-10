В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ
В Вене неизвестные разрисовали авто с символами агрессии РФ (Фото:Tanja Maier / Twitter)
Неизвестные в ночь на воскресенье нанесли на автомобили с украинскими номерами в Вене символы российской агрессии против Украины — букву Z, полиция начала расследование.
Об этом сообщает ORF со ссылкой на заявление полиции.
Акт вандализма зафиксировали в венском районе Донауштадт, что на востоке города. Символы Z заметили всего на шести автомобилях, зарегистрированных в Украине.
«На сегодняшний день расследуется шесть дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками», — подтвердили ORF в венской полиции.
Государственное ведомство по вопросам защиты конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об инцидентах.