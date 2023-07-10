В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ

10 июля, 23:20
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В Вене неизвестные разрисовали авто с символами агрессии РФ (Фото:Tanja Maier / Twitter)

В Вене неизвестные разрисовали авто с символами агрессии РФ (Фото:Tanja Maier / Twitter)

Неизвестные в ночь на воскресенье нанесли на автомобили с украинскими номерами в Вене символы российской агрессии против Украины — букву Z, полиция начала расследование.

Об этом сообщает ORF со ссылкой на заявление полиции.

Акт вандализма зафиксировали в венском районе Донауштадт, что на востоке города. Символы Z заметили всего на шести автомобилях, зарегистрированных в Украине.

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«На сегодняшний день расследуется шесть дел по подозрению в повреждении имущества неизвестными злоумышленниками», — подтвердили ORF в венской полиции.

Государственное ведомство по вопросам защиты конституции и борьбы с терроризмом также было проинформировано об инцидентах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вена Российская пропаганда Война России против Украины

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