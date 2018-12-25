В Великобритании запретили продажу щенков и котят через посредников
Власти Великобритании запретили коммерческим дилерам и зоомагазинам продавать щенков и котят.
Об этом сообщает АР.
Отмечается, что подобный запрет должен защитить животных от эксплуатации.
Теперь люди, которые желают завести щенка или котенка, должны будут обращаться непосредственно к заводчику или в приют.
Согласно заявлению правительства, новый закон поможет расправиться с "фермами для щенков" и поможет уменьшить количество недобросовестных торговцев, которые не заботятся о благосостоянии животных.
Кроме того, закон должен сделать заводчиков более ответственными и затруднить незаконную продажу контрабандных щенков и котят.
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