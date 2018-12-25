В Великобритании запретили продажу щенков и котят через посредников Сегодня, 08:45 109 Цей матеріал також доступний українською pixabay.com Закон должен затруднить незаконную продажу контрабандных щенков и котят

Власти Великобритании запретили коммерческим дилерам и зоомагазинам продавать щенков и котят.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что подобный запрет должен защитить животных от эксплуатации.

Теперь люди, которые желают завести щенка или котенка, должны будут обращаться непосредственно к заводчику или в приют.

Согласно заявлению правительства, новый закон поможет расправиться с "фермами для щенков" и поможет уменьшить количество недобросовестных торговцев, которые не заботятся о благосостоянии животных.

Кроме того, закон должен сделать заводчиков более ответственными и затруднить незаконную продажу контрабандных щенков и котят.

Кот премьер-министра Великобритании не смог попасть домой. Полицейскому пришлось вмешаться