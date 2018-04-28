В Великобритании умер 23-месячный Элфи Эванс, родители которого проиграли суд за его жизнь

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Элфи Эванс
Thomas Evans / Facebook

Элфи Эванс

В больнице Ливерпуля в 2:30 субботы, 28 апреля, в возрасте 1 года 11 месяцев умер Элфи Эванс, которого неделю назад отключили от системы жизнеобеспечения вопреки воле родителей. За историей ребенка следила вся Великобритания, участие в его судьбе принял даже Папа Римский.

О смерти мальчика сегодня написал в Facebook его отец Томас Эванс. "Мой гладиатор сложил свой щит и обрел крылья… мое сердце совершенно разбито", - написал он.

Спустя полгода после рождения у ребенка обнаружили неизлечимое поражение тканей мозга. Врачи констатировали, что на данном этапе развития медицины невозможно не только вылечить это заболевание, но и диагностировать его.

В больнице заявили, что дальнейшие попытки лечить ребенка являются бессмысленными и, более того, негуманными.

Родители ребенка запустили общественную кампанию по "спасению сына" и пытались продолжить лечение в клинике Ватикана. Италия предоставила Элфи гражданство. Папа Римский Франциск лично встретился с Томасом Эвансом.

Однако суд Манчестера отказал родителям Элфи в возможности отправить его в Ватикан. Апелляционный суд Англии поддержал это решение.

В понедельник по решению суда Элфи отключили от искусственной вентиляции легких. Сотни человек собрались в тот день у здания больницы и попытались штурмовать здание.

Сегодня Папа Франциск написал, что глубоко опечален смертью маленького Элфи.

Год назад в хосписе в Великобритании умер 11-месячный мальчик Чарли Гард, родившийся с редким генетическим заболеванием. Его родители также требовали от властей не отключать ребенка от системы жизнеобеспечения.

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