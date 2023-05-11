В Британии сотни украинских беженцев стали бездомными — BBC 11 мая, 23:14 Флаг Великобритании (Фото:Neri Vill / Pixabay)

В Великобритании 302 домовладения в графстве Восточный Мидленд, где размещались украинские беженцы, подали заявки о бездомности, сообщает BBC.

С 2022 года 6796 украинцев получили временное убежище в графствах Дербишир, Ратленд, Лестершир, Ноттингемшир, Нортгемптоншир и Линкольншир.

Теперь украинцам, которые остались без жилья, или найдут новое, или новых «спонсоров» — владельцев жилья, которые позволяют временно разместиться у себя. Также им могут помочь в поисках нового жилья.

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В прошлом году британские власти инициировали программу Homes for Ukraine, чтобы помочь переселенцам, которые сбежали от войны. Она позволяет гражданам Украины и их семьям переехать в Великобританию при наличии спонсора, который бы предоставил место жительства на полгода и более.

Благодаря этой программе тысячи украинцев переехали в Восточный Мидленд, но через год некоторые домовладельцы больше не смогли оказывать им поддержку.

Большинству украинских граждан, которые находят новое жилье, не нужно подавать заявления о бездомности. В графстве Дербишир местные власти зафиксировали, что почти половине украинцев, которые получили жилье, впоследствии пришлось переехать.

Местные власти гарантируют, что украинцам быстро найдут новых «спонсоров» или временное жилье пока ведутся поиски постоянного места жительства. Или же окажут поддержку для самостоятельных поисков жилья.