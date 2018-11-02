В Великобритании супруги четыре года держали в рабстве строителя из Польши

В британском графстве Гемпшир задержали преподавательницу университета и ее супруга, которые в течение четырех лет удерживали в рабстве строителя из Польши.
Об этом сообщает The Independent.
Злоумышленников задержали 30 октября по обвинению в современном рабстве.
56-летняя Притпал Биннинг вместе с 54-летним мужем в течение четырех лет удерживали в своем садовом сарае польского строителя, которого заставляли работать в обмен на еду.
По словам пострадавшего, спать он был вынужден на пластиковом шезлонге, а с кухонной утвари у него был только холодильник и барбекю. У мужчины даже не было туалета.
После подсказки сотрудников Национальной медицинской службы в Саутгемптоне, он обратился в специализированный орган, который занимается рассмотрением злоупотребления на рынке труда. Это и дало старт расследованию.
Следствие по делу продолжается. Пострадавшему уже была оказана надлежащую помощь.
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