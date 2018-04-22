В Великобритании решили усилить давление на соцсети из-за плохого влияния на детей

Соцсети игнорируют тот факт, что их сервисы могут навредить благополучию детей

Глава МОЗ Великобритании Джереми Хант заявил, что деятельность соцсетей могут ограничить новыми правилами, если они не предпримут меры для защиты детей в интернете.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению Ханта, соцсети игнорируют тот факт, что их сервисы могут навредить благополучию детей.

"Меня волнует, что ваши компании, как представляется, потакают ситуации, когда сотни пользователей нарушают ваши же правила в отношении минимального возраста для регистрации", - подчеркнул он.

Хант также обвинил соцсети в том, что они закрывают глаза на то, как "целое поколение детей преждевременно подвергается вредным эффектам социальных сетей".

Какие конкретно меры могут быть предприняты в отношении соцсетей, министр пока что не уточнил, однако дал срок до конца апреля для того, чтобы предложить способы сокращения времени, которое дети проводят в социальных сетях.