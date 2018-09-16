В Великобритании разыскивают еще двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей - The Mirror

В Великобритании правоохранители разыскивают еще двоих человек, которые подозреваются в содействии агентам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, сообщает The Mirror со ссылкой на анонимный источник.
По информации издания, один из причастных может быть врачом, который следил за состоянием здоровья российских агентов, работавших с Новичком. Вторым подозреваемым считается сотрудник посольства РФ в Великобритании, который курировал операцию.
Сообщается, что перед поездкой в Солсбери российские агенты встречались с двумя другими разыскиваемыми.
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Напомним, 5 сентября прокуратура Великобритании обвинила офицеров российской военной разведки Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Премьер Тереза Мэй заявила, что операция по отравлению Скрипалей "почти наверняка" была одобрена не только в ГРУ, но и высокопоставленными лицами в российском государстве.
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13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".
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Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом Новичок советского производства в марте 2018 года. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после успешного лечения.
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