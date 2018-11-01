01 ноября 2018, четверг

В Великобритании разрешили употребление марихуаны при некоторых болезнях

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

На территории Великобритании с 1 ноября разрешили приобретать и употреблять марихуану в медицинских целях.

Об этом сообщает ВВС.

Купить медицинские средства на основе каннабиса можно будет лишь по рецепту, который врачи смогут выписывать в случаях, когда прочие средства неэффективны.

Марихуану будут прописывать в виде таблеток, капсул или масел. Однако бытовое ее употребление по-прежнему в стране запрещено.

Смотрите также

Выписывать пациентам соответствующие рецепты будут иметь возможность только некоторые специалисты, в строго определенных случаях.

Власть пошла на уступки в вопросе легализации после кампании, которую начали родные детей, больных эпилепсией. При указанной болезни помогает применение марихуаны.

Лечение с использованием марихуаны также будет доступно взрослым, страдающим тошнотой из-за химиотерапии или же скованностью мышц, вызванной рассеянным склерозом.

17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове