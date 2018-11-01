В Великобритании разрешили употребление марихуаны при некоторых болезнях

На территории Великобритании с 1 ноября разрешили приобретать и употреблять марихуану в медицинских целях.

Об этом сообщает ВВС.

Купить медицинские средства на основе каннабиса можно будет лишь по рецепту, который врачи смогут выписывать в случаях, когда прочие средства неэффективны.

Марихуану будут прописывать в виде таблеток, капсул или масел. Однако бытовое ее употребление по-прежнему в стране запрещено.

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Выписывать пациентам соответствующие рецепты будут иметь возможность только некоторые специалисты, в строго определенных случаях.

Власть пошла на уступки в вопросе легализации после кампании, которую начали родные детей, больных эпилепсией. При указанной болезни помогает применение марихуаны.

Лечение с использованием марихуаны также будет доступно взрослым, страдающим тошнотой из-за химиотерапии или же скованностью мышц, вызванной рассеянным склерозом.

17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.