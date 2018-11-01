В Великобритании разрешили употребление марихуаны при некоторых болезнях

На территории Великобритании с 1 ноября разрешили приобретать и употреблять марихуану в медицинских целях.
Об этом сообщает ВВС.
Купить медицинские средства на основе каннабиса можно будет лишь по рецепту, который врачи смогут выписывать в случаях, когда прочие средства неэффективны.
Марихуану будут прописывать в виде таблеток, капсул или масел. Однако бытовое ее употребление по-прежнему в стране запрещено.
Смотрите также
Выписывать пациентам соответствующие рецепты будут иметь возможность только некоторые специалисты, в строго определенных случаях.
Власть пошла на уступки в вопросе легализации после кампании, которую начали родные детей, больных эпилепсией. При указанной болезни помогает применение марихуаны.
Лечение с использованием марихуаны также будет доступно взрослым, страдающим тошнотой из-за химиотерапии или же скованностью мышц, вызванной рассеянным склерозом.
17 октября в Канаде вступил в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану в рекреационных целях.
Смотрите также
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования