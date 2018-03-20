В Великобритании потерпел крушение самолет пилотажной группы Красные стрелы

В Минобороны Великобритании заявили о катастрофе учебно-тренировочный самолета Hawker Siddeley Hawk, сообщает ВВС.
Инцидент произошел на учебной базе ВВС Соединенного Королевства в Уэльсе во вторник, 20 марта. Самолет принадлежал пилотажной группе Королевских ВВС Великобритании Красные стрелы.
В Минобороны отказались комментировать судьбу двух членов экипажа.
Hawker Siddeley Hawk (ястреб) - британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолет и легкий штурмовик. Состоит на вооружении Королевских ВВС Великобритании в качестве учебно-тренировочного самолета с 1976 года.
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