В Великобритании потерпел крушение самолет пилотажной группы Красные стрелы

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Учебно-тренировочный самолет Hawker Siddeley Hawk
Фото: Jez/Flickr

Учебно-тренировочный самолет Hawker Siddeley Hawk

В Минобороны Великобритании заявили о катастрофе учебно-тренировочный самолета Hawker Siddeley Hawk, сообщает ВВС.

Инцидент произошел на учебной базе ВВС Соединенного Королевства в Уэльсе во вторник, 20 марта. Самолет принадлежал пилотажной группе Королевских ВВС Великобритании Красные стрелы.

В Минобороны отказались комментировать судьбу двух членов экипажа.

Hawker Siddeley Hawk (ястреб) - британский реактивный дозвуковой учебно-тренировочный самолет и легкий штурмовик. Состоит на вооружении Королевских ВВС Великобритании в качестве учебно-тренировочного самолета с 1976 года. 

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