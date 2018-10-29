В Великобритании ожидают завершения режима экономии после Brexit

Министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что режим экономии после Brexit подходит к концу.
Об этом сообщает Reuters.
"Тяжелый труд британского народа приносит плоды. Режим экономии приближается к своему концу", - сказал чиновник.
Министр подчеркнул, что соглашение снимет неуверенность касательно будущих отношений с ЕС и у правительства появится возможность использовать средства, которые были зарезервированные с целью помочь экономике во время шокового периода в случае отсутствия соглашения.
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