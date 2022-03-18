Российская пропаганда. Британский регулятор отозвал лицензию на вещание телеканала RT
В Великобритании отозвали лицензию на вещание российского пропагандистского канала RT (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)
Британский регулятор СМИ Ofcom отозвал лицензию на вещание в Великобритании у российского пропагандистского телеканала RT, решение вступает в силу немедленно.
Об этом сообщает The Guardian.
Канал исчез с британских телеэкранов две недели назад в результате санкций ЕС, но решение Ofcom делает его возвращение в Великобританию практически невозможным.
Решение не препятствует RT публиковать онлайн-репортажи, ориентированные на британскую аудиторию, которые часто охватывали большую аудиторию, чем телеканал, поскольку Ofcom регулирует только вещательные каналы.
Против RT велось 29 расследований из-за нарушений британских правил беспристрастности в связи с освещением войны России против Украины.
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