Российская пропаганда. Британский регулятор отозвал лицензию на вещание телеканала RT 18 марта, 12:08 Цей матеріал також доступний українською В Великобритании отозвали лицензию на вещание российского пропагандистского канала RT (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Британский регулятор СМИ Ofcom отозвал лицензию на вещание в Великобритании у российского пропагандистского телеканала RT, решение вступает в силу немедленно.

Об этом сообщает The Guardian.

Канал исчез с британских телеэкранов две недели назад в результате санкций ЕС, но решение Ofcom делает его возвращение в Великобританию практически невозможным.

Видео дня

Решение не препятствует RT публиковать онлайн-репортажи, ориентированные на британскую аудиторию, которые часто охватывали большую аудиторию, чем телеканал, поскольку Ofcom регулирует только вещательные каналы.

Против RT велось 29 расследований из-за нарушений британских правил беспристрастности в связи с освещением войны России против Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.