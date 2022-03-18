Российская пропаганда. Британский регулятор отозвал лицензию на вещание телеканала RT

18 марта, 12:08
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В Великобритании отозвали лицензию на вещание российского пропагандистского канала RT (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Великобритании отозвали лицензию на вещание российского пропагандистского канала RT (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Британский регулятор СМИ Ofcom отозвал лицензию на вещание в Великобритании у российского пропагандистского телеканала RT, решение вступает в силу немедленно.

Об этом сообщает The Guardian.

Канал исчез с британских телеэкранов две недели назад в результате санкций ЕС, но решение Ofcom делает его возвращение в Великобританию практически невозможным.

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Решение не препятствует RT публиковать онлайн-репортажи, ориентированные на британскую аудиторию, которые часто охватывали большую аудиторию, чем телеканал, поскольку Ofcom регулирует только вещательные каналы.

Против RT велось 29 расследований из-за нарушений британских правил беспристрастности в связи с освещением войны России против Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Пропаганда Война России против Украины

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