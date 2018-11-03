03 ноября 2018, суббота

В Великобритании осудили мужчину, который прислал Терезе Мэй письмо с "сибирской язвой"

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Письмо перехватили до того, как оно попало в руки Терезы Мэй

Письмо перехватили до того, как оно попало в руки Терезы Мэй

В Великобритании мужчина, который направил премьер-министру Терезе Мэй письмо якобы со спорами сибирской язвы, получил 1,5 года лишения свободы.

Об этом сообщает The Independent.

Судья отвергла призыв стороны защиты назначить 60-летнему Винсенту Поттеру облегченное наказание, однако согласилась сократить его тюремный срок, поскольку тот страдает шизофренией.

Письмо Поттера, содержащее вещество, похожее на крошки печенья, перехватили до того, как оно попало в руки Терезы Мэй и спровоцировало антитеррористическое расследование.

Послание начиналось фразой "уважаемая сука" и обещало "сюрприз для ваших офицеров". Также было указано, что "порошок в конверте - это сибирская язва".

Впоследствии выяснилось, что ядовитых веществ в конверте не было, однако были найдены следы ДНК отправителя, которые позволили установить его личность.

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