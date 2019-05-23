В Великобритании новым лидером Палаты общин назначили замминистра финансов Вчера, 18:35 54 Цей матеріал також доступний українською UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Лидер Палаты общин Андреа Лидсом ранее подала в отставку UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Заместитель министра финансов Великобритании Мэл Страйд занял должность лидера Палаты общин после отставки Андреа Лидсом.

Об этом сообщает Sky News.

В среду, 22 мая лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом заявила об уходе в отставку.

Лидсом сказала, что больше не считает, что подход правительства обеспечит Brexit.

Напомним, что парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.