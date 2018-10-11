11 октября 2018, четверг

В Великобритании назначили министра по предотвращению суицидов

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Джеки Дойл-Прайс назначена министром по предотвращению суицида в Британии
Фото: Jackie Doyle-Price via Twitter

Джеки Дойл-Прайс назначена министром по предотвращению суицида в Британии

Премьер Великобритании Тереза Мэй назначила бывшего министра здравоохранения Джеки Дойл-Прайс на должность министра по охране психического здоровья и предупреждения суицидов, сообщили в пресс-службе правительства.

В ходе первого международного саммита, посвященного Дню психического здоровья в Лондоне, Мэй заявила, что новый министр будет координировать деятельность правительства с работой местных органов власти, благотворительных организаций, экспертов и медиков по вопросу предотвращения самоубийств.

В правительстве надеются, что новый министр поможет разрушить негативный стереотип, который не позволяет людям обращаться за помощью в ситуациях, которые кажутся им безвыходными.

Как отмечается, каждый год в Великобритании около 4,5 тысяч человек совершают самоубийство. Отмечается, что показатели снижаются каждый год.

 

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