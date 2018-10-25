В Великобритании известного миллиардера обвинили в сексуальных домогательствах

Член верхней палаты парламента Великобритании Питер Гейн заявил о неоднократных обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес другого члена Палаты лордов Филиппа Грина.
Об этом пишет ВВС.
По словам Гейна, сообщить о домогательствах со стороны Грина его обязывает "серьезная и неоднократная" природа обвинений в адрес бизнесмена.
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Парламентарий сообщил, что к нему непосредственно обратились жертвы домогательств со стороны Грина, в связи с этим он решил использовать привилегии члена парламента, чтобы сообщить об этом, несмотря на соглашения о неразглашении.
Филип Грин является главой Arcadia Group, торговой империи, которая включает Topshop, Topman, Wallis, Evans, Miss Selfridge и Dorothy Perkins.
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