25 октября 2018, четверг

В Великобритании известного миллиардера обвинили в сексуальных домогательствах

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Филипп Грин

Филипп Грин

Член верхней палаты парламента Великобритании Питер Гейн заявил о неоднократных обвинениях в сексуальных домогательствах в адрес другого члена Палаты лордов Филиппа Грина.

Об этом пишет ВВС.

По словам Гейна, сообщить о домогательствах со стороны Грина его обязывает "серьезная и неоднократная" природа обвинений в адрес бизнесмена.

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Парламентарий сообщил, что к нему непосредственно обратились жертвы домогательств со стороны Грина, в связи с этим он решил использовать привилегии члена парламента, чтобы сообщить об этом, несмотря на соглашения о неразглашении.

Филип Грин является главой Arcadia Group, торговой империи, которая включает Topshop, Topman, Wallis, Evans, Miss Selfridge и Dorothy Perkins.

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