В Великобритании арестовали медсестру по подозрению в убийстве восьми младенцев. Что о ней известно

В Великобритании по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шести арестовали 28-летнюю медсестру неонатологического отделения больницы графства Честер Люси Летби.

НВ рассказывает, что известно о расследовании и его фигурантке.

Необъяснимый рост смертности

Расследование было начато в связи с необъяснимым ростом смертности в неонатологическом отделении больницы. С 2009 по 2014 год смертельных случаев было не больше трех за год. Однако в 2015 году в отделении было зарегистрировано восемь смертей, а в 2016 - пять, пишет Daily Mail.

Из-за повышения детской смертности больница отказалась от ухода за младенцами, родившимися раньше, чем на 32 неделе беременности, и закрыла три отделения интенсивной терапии.

В мае 2017 года полиция начала расследование после сообщения Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья о том, что действия персонала в отделении были неадекватными. Хотя проверка не смогла обнаружить причины роста смертности детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года, она выявила ряд проблем. Среди них - значительные пробелы в расписании дежурств, проблемы с принятием решений и нежелание некоторых сотрудников обращаться за советом к коллегам.

Детектив-инспектор Пол Хьюз, возглавляющий расследование, назвал арест Люси Летби "значительным шагом вперед". Он также сообщил, что с тех пор как полиция начала расследовать дело, ее заинтересовал уход за 32 младенцами, 17 из которых умерли. Женская больница в Ливерпуле сообщила, что тоже вовлечена в полицейское расследование.

СМИ опубликовали фото и видео синей палатки и полицейских у дома медсестры, в котором провели обыск.

Источник в Национальной службе здоровья Великобритании сообщил, что одного из сотрудников больницы отстранили от работы около 12 месяцев назад, и каждого сотрудника больницы "от уборщиков до врачей" опросила полиция.

Кроме того, источник из Национальной службы здоровья сообщил Time, что Люси Летби перевели с работы с пациентами на работу с документами в конце 2016 года.

Лицо кампании по сбору денег на свое отделение

В 2013 году в интервью Chester And District Standard Люси Летби рассказала, что начала работать в отделении после окончания учебы и заботилась о младенцах, которые нуждались в разного уровня поддержке, пишет BBC.

Она работала там также во время обучения, еще до того, как получила квалификацию детской медсестры в Честерском университете в 2011 году.

Летби имеет чистую запись в Совете медсестер и акушерок и даже была лицом кампании по сбору 3 миллионов фунтов стерлингов для своего отделения.

"Мне нравится видеть их (младенцев - ред.) прогресс и поддерживать их семьи", - говорила она тогда.

Second hospital investigating nurse Lucy Letby after arrest on suspicion of murdering eight babieshttps://t.co/81zh4bKSS6 — Telegraph News (@TelegraphNews) 4 июля 2018 г.

Друзья и знакомые Люси Летби не верят, что она может быть причастна к убийствам, и утверждают, что на это ничего не указывало.

Один из ее друзей описывает Летби как "профессиональную медсестру", которая была предана "работе своей мечты" и "не обидела бы даже муху".

Когда вы слышите о таких вещах, всегда один или два человека говорят: "Я думал, что с ними было что-то не так". Но с Люси вы этого не услышите

Сосед медсестры по улице заявил: "Я не могу добавить ничего нового о ней. Я знал ее, когда она была маленькой девочкой, и она была такой же милой, как любая другая. Я видел, как она росла, и она казалась прекрасной женщиной. Так что это совершенно шокирующая новость. Я не могу понять этого. Когда вы слышите о таких вещах, всегда один или два человека говорят: "Я думал, что с ними было что-то не так". Но с Люси вы этого не услышите".

Работник магазина неподалеку от семейного дома Люси Летби рассказал о ее родителях: "Они часто заходят, и они очень вежливая семья. Они кажутся дружелюбными и нормальными. Это шокирует, потому что это хороший район, и мы редко видим здесь полицейских".

Джордан Сэндс, познакомившийся с Летби через бывшую девушку, рассказал, что медсестра была довольно неловкой и вызывающей, но казалась добрым человеком.

Еще один ее друг, который попросил не называть его имени, говорит о ней как об "удивительном человеке".

В 2011 году родители Летби - Джон и Сьюзан - опубликовали в местной газете поздравление дочери с окончанием учебы с отличием. 3 июля 2018 года офицеры полиции поговорили с ними в их доме.

"Ее родители были моими соседи в течение, как минимум, 25 лет, поэтому я наблюдала, как Люси растет, - рассказала их соседка, - Люси живет отдельно, но часто их навещает, как любая хорошая дочь. Они обожали ее... они только что вернулись из недельного отпуска в Торки. Я действительно не могу в это поверить. ... Ее родители, должно быть, проходят через ад".

Родители умерших детей хотят ответов

Отвечающий за расследование детектив-инспектор Пол Хьюз назвал это дело "очень сложным и очень чувствительным".

"Мы осознаем, что это расследование оказывает огромное влияние на все семьи, сотрудников и пациентов в больнице, а также на представителей общественности", - отметил он.

Хьюз добавил, что родителей всех детей держат в курсе расследования, и их постоянно поддерживают специально обученные офицеры.

"Это очень трудное время для всех семей, и важно помнить, что в центре этого несколько семей погибших, которые ищут ответы на вопрос о том, что случилось с их детьми", - подчеркнул он.

Издание The Guardian опубликовало комментарии членов нескольких семей умерших детей.

В публикации говорится, что одна из матерей сказала детективам, что у нее никогда не будет больше детей из-за пережитого ею травматического опыта. Она призвала к более тщательному расследованию.

Еще одна женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что ее сын родился в больнице путем неотложного кесарева сечения в сентябре 2015 года и провел два дня в отделении новорожденных, прежде чем умер.

"С самого начала халатность в больнице была абсолютно ужасающей. У них не было персонала, и уход был просто ужасным, - утверждает она, - некоторые из акушерок были хорошими, но большинство нет. Время после родов было ужасным".

По словам женщины, пока ее сын был в отделении для новорожденных, у нее развилась инфекция, вызванная халатностью персонала больницы. Она утверждает, что ее семья подала жалобу, но администрация больницы замяла скандал.

НВ