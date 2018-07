В Великобритании арестовали медсестру по подозрению в убийстве восьми младенцев. Что о ней известно

В Великобритании по подозрению в убийстве восьми младенцев и покушении на убийство еще шести арестовали 28-летнюю медсестру неонатологического отделения больницы графства Честер Люси Летби.

НВ рассказывает, что известно о расследовании и его фигурантке.

Расследование было начато в связи с необъяснимым ростом смертности в неонатологическом отделении больницы. С 2009 по 2014 год смертельных случаев было не больше трех за год. Однако в 2015 году в отделении было зарегистрировано восемь смертей, а в 2016 - пять, пишет Daily Mail.

Из-за повышения детской смертности больница отказалась от ухода за младенцами, родившимися раньше, чем на 32 неделе беременности, и закрыла три отделения интенсивной терапии.

В мае 2017 года полиция начала расследование после сообщения Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья о том, что действия персонала в отделении были неадекватными. Хотя проверка не смогла обнаружить причины роста смертности детей в период с июня 2015 года по июнь 2016 года, она выявила ряд проблем. Среди них - значительные пробелы в расписании дежурств, проблемы с принятием решений и нежелание некоторых сотрудников обращаться за советом к коллегам.

Детектив-инспектор Пол Хьюз, возглавляющий расследование, назвал арест Люси Летби "значительным шагом вперед". Он также сообщил, что с тех пор как полиция начала расследовать дело, ее заинтересовал уход за 32 младенцами, 17 из которых умерли. Женская больница в Ливерпуле сообщила, что тоже вовлечена в полицейское расследование.

СМИ опубликовали фото и видео синей палатки и полицейских у дома медсестры, в котором провели обыск.

Источник в Национальной службе здоровья Великобритании сообщил, что одного из сотрудников больницы отстранили от работы около 12 месяцев назад, и каждого сотрудника больницы "от уборщиков до врачей" опросила полиция.

Кроме того, источник из Национальной службы здоровья сообщил Time, что Люси Летби перевели с работы с пациентами на работу с документами в конце 2016 года.

В 2013 году в интервью Chester And District Standard Люси Летби рассказала, что начала работать в отделении после окончания учебы и заботилась о младенцах, которые нуждались в разного уровня поддержке, пишет BBC.

Она работала там также во время обучения, еще до того, как получила квалификацию детской медсестры в Честерском университете в 2011 году.

Летби имеет чистую запись в Совете медсестер и акушерок и даже была лицом кампании по сбору 3 миллионов фунтов стерлингов для своего отделения.

"Мне нравится видеть их (младенцев - ред.) прогресс и поддерживать их семьи", - говорила она тогда.

