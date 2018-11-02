В Ватикане в целях безопасности планируют ограничить количество посетителей музеев

Ежедневно на пути к Сикстинской капелле теряют сознание минимум десять посетителей

В музеях Ватикана задумались над ограничением количества посетителей из-за опасений относительно политики безопасности.

Об этом сообщает The Guardian.

Музеи являются крупной структурой, в которую входят 54 галереи, и привлекают более 6 млн посетителей в год. Однако, в отличие от других основных достопримечательностей Рима, они не имеют ограничений количества посетителей днем.

Гиды, которые работают в Ватикане, анонимно рассказали, что каждый день в толпе длинного коридора на пути к Сикстинской капелле теряют сознание минимум десять посетителей. Кроме того, бывают случаи травм и панических атак. Зимой охранник спас туриста, у которого случился сердечный приступ.

Самые опасные условия складываются во время летнего сезона, когда количество посетителей может составлять более 30 тысяч в день, а температура достигает 40 градусов. Только в Сикстинской капелле есть кондиционер.

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