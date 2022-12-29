В Ватикане рассказали о состоянии Бенедикта XVI. Просят за него молиться 29 декабря, 16:31 Бенедикт XVI очень болен, но в сознании (Фото:Catholic Church England and Wales)

Состояние бывшего папы римского Бенедикта XVI оценивают как стабильно тяжелое.

Об этом в четверг, 29 декабря, заявил директора пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

«Он абсолютно в сознании… Хотя его состояние остается тяжелым, ситуация на данный момент стабильная. Папа Франциск призывает молиться за него в это трудное время», — цитирует его CNN.

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Об ухудшении состояния Бенедикта XVI ранее рассказал нынешний папа римский Франциск.

«Он очень болен», — сообщил он накануне, призвав молиться за бывшего понтифика.

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер был 265-м папой римским. Он занимал престол с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года, когда принял решение покинуть его из-за преклонного возраста.

Этот случай отставки понтифика стал первым за последние около 600 лет.