В Вашингтоне сотни активисток протестуют против миграционной политики Трампа

В столице США Вашингтоне сотни активисток вышли на Марш женщин против миграционной политики Трампа. Об этом сообщает Reuters.
"Скажите это громко, скажите это четко, иммигрантам здесь рады", – скандировала толпа протестующих во время марша в направлении Министерства юстиции США.
Когда демонстрантки проходили мимо Международного отеля Trump, они скандировали: "Позор!".
Многие женщины одеты в одежду белого цвета, который символизирует протестное движение.
Организаторки сообщают о многочисленных арестах.
#WomenDisobey: Chanting ABOLISH ICE at the DOJ building, a demand I’m hearing more and more - cc: @SeanMcElwee pic.twitter.com/T6U9nRw6EM— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 28 июня 2018 г.
“Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like!” @womensmarch #WomensMarch @uscapitol pic.twitter.com/6YWtAJq6SO— Karolina Rivas (@karolinarrivas) 28 июня 2018 г.
The protesters are in the street now, blocking traffic as they make their way to the Hart building, where 50 US senators have offices. #WomenDisobey #Immigration #DC pic.twitter.com/A462Dwngry— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) 28 июня 2018 г.
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Протесты начались на фоне политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, из-за которой с 19 апреля по 31 мая на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.
Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты.
В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.
20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.
27 июня Федеральный суд в США запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов на границе и постановил вернуть детей младше пяти лет в течение 14 дней, а детей старше пяти – в течение 30 дней.
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