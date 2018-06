В Вашингтоне сотни активисток протестуют против миграционной политики Трампа

В столице США Вашингтоне сотни активисток вышли на Марш женщин против миграционной политики Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"Скажите это громко, скажите это четко, иммигрантам здесь рады", – скандировала толпа протестующих во время марша в направлении Министерства юстиции США.

Когда демонстрантки проходили мимо Международного отеля Trump, они скандировали: "Позор!".

Многие женщины одеты в одежду белого цвета, который символизирует протестное движение.

Организаторки сообщают о многочисленных арестах.

#WomenDisobey : Chanting ABOLISH ICE at the DOJ building, a demand I’m hearing more and more - cc: @SeanMcElwee pic.twitter.com/T6U9nRw6EM

“Show me what democracy looks like! This is what democracy looks like!” @womensmarch #WomensMarch @uscapitol pic.twitter.com/6YWtAJq6SO

The protesters are in the street now, blocking traffic as they make their way to the Hart building, where 50 US senators have offices. #WomenDisobey #Immigration #DC pic.twitter.com/A462Dwngry