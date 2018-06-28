В Вашингтоне сотни активисток протестуют против миграционной политики Трампа

В столице США Вашингтоне сотни активисток вышли на Марш женщин против миграционной политики Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"Скажите это громко, скажите это четко, иммигрантам здесь рады", – скандировала толпа протестующих во время марша в направлении Министерства юстиции США.

Когда демонстрантки проходили мимо Международного отеля Trump, они скандировали: "Позор!".

Многие женщины одеты в одежду белого цвета, который символизирует протестное движение.

Организаторки сообщают о многочисленных арестах.

#WomenDisobey: Chanting ABOLISH ICE at the DOJ building, a demand I’m hearing more and more - cc: @SeanMcElwee pic.twitter.com/T6U9nRw6EM — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 28 июня 2018 г.

The protesters are in the street now, blocking traffic as they make their way to the Hart building, where 50 US senators have offices. #WomenDisobey #Immigration #DC pic.twitter.com/A462Dwngry — Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) 28 июня 2018 г.

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Протесты начались на фоне политики "нулевой толерантности", объявленной генеральным прокурором США Джеффом Сешнсом, из-за которой с 19 апреля по 31 мая на границе Мексики с США 1995 детей были разлучены с родителями.

Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США нелегально, будут предъявлены обвинения, они будут арестованы. При этом несовершеннолетних мигрантов отправляют в специальные центры. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты.

В ООН считают подобную практику "бесстыдной" и призвали Вашингтон прекратить разделять семьи нелегалов.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит не разлучать семьи нелегальных мигрантов на южной границе.

27 июня Федеральный суд в США запретил разлучать семьи нелегальных мигрантов на границе и постановил вернуть детей младше пяти лет в течение 14 дней, а детей старше пяти – в течение 30 дней.