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В Вашингтоне проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

Сегодня, 19:03
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Экс-президента США похоронят рядом с супругой

В Национальном кафедральном соборе в Вашингтоне началась церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим.

Проститься с 41-м президентом США прибыли известные политики и общественные деятели, среди которых действующий президент США Дональд Трамп с супругой Меланией и дочерью Иванкой, экс-президент США Барак Обама, принц Чарльз, канцлер Германии Ангела Меркель, телеведущая Опра Уинфи и многие другие.

Бывшего президента похоронят рядом с его женой Барбарой, которая умерла в апреле 2018 года, и его дочерью Робин на кладбище в Техасском университете A&M. На территории этого вуза находится президентская библиотека имени Джорджа Буша.

Джордж Буш-старший был президентом с 1989 по 1993 год. Он страдал от болезни Паркинсона и передвигался при помощи инвалидного кресла. Перед смертью его несколько раз госпитализировали из-за проблем с дыханием, пневмонии и бронхита.

Он умер в своем родном Техасе вечером 30 ноября в возрасте 94 лет.

Теги:   Президент Буш Похороны США

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