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В Вашингтоне мужчина залез на рождественскую ель перед Белым домом

Сегодня, 05:23
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Нарушитель находился в состоянии эмоционального расстройства

В Вашингтоне неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома, сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на заявление полиции.

 

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься. Когда мужчина слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.

На время переговоров территорию перед Белым домом оцепили. 

Как сообщается, в результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели.

Теги:   Елка Вашингтон Полиция США

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