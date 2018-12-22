В Вашингтоне мужчина залез на рождественскую ель перед Белым домом Сегодня, 05:23 77 Цей матеріал також доступний українською Нарушитель находился в состоянии эмоционального расстройства

В Вашингтоне неизвестный мужчина залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома, сообщает телеканал NBC 4 со ссылкой на заявление полиции.

По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься. Когда мужчина слез, его отвезли на психиатрическое освидетельствование.

На время переговоров территорию перед Белым домом оцепили.

Как сообщается, в результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели.