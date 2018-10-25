25 октября 2018, четверг

В Вашингтоне эвакуировали офисное здание Конгресса США

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В Вашингтоне эвакуировали здание Кэннон хаус
Фото: RebelAt / Wikipedia

В Вашингтоне эвакуировали здание Кэннон хаус

В четверг, 25 октября, в Вашингтоне, округ Колумбия, эвакуировали офисное здание Конгресса США Кэннон хаус.

Как сообщает The Hill, полиция Капитолия  призвала сотрудников сохранять спокойствие и пройти к выходам. Пока неясно, из-за чего была поднята тревога и проведена эвакуация.

Из-за эвакуации правоохранители заблокировали несколько дорог вокруг Капитолия и офисных зданий Конгресса.

Полиция Капитолия заявила, что проводится расследование. Весь персонал просят оставаться за пределами здания до дальнейшего уведомления.

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Напомним, что за день до этого американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке.

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