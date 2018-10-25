В Вашингтоне эвакуировали офисное здание Конгресса США

В четверг, 25 октября, в Вашингтоне, округ Колумбия, эвакуировали офисное здание Конгресса США Кэннон хаус.
Как сообщает The Hill, полиция Капитолия призвала сотрудников сохранять спокойствие и пройти к выходам. Пока неясно, из-за чего была поднята тревога и проведена эвакуация.
Из-за эвакуации правоохранители заблокировали несколько дорог вокруг Капитолия и офисных зданий Конгресса.
Полиция Капитолия заявила, что проводится расследование. Весь персонал просят оставаться за пределами здания до дальнейшего уведомления.
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Напомним, что за день до этого американские спецслужбы перехватили посылки с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке.
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