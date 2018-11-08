В Варшаве запретили марш националистов к 100-летию независимости Польши

Подобные марши правых сил проходят в Варшаве с 2009 года

Власти польской столицы Варшавы запретили проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши.

Как заявила мэр города Ханна Гронкевич-Вальц, решение принято в связи с тем, что "Варшава уже достаточно страдала от агрессивного национализма", сообщает DW.

Кроме того, по ее словам, озабоченность выражает способность полиции обеспечить безопасность мероприятия.

Сотрудники правоохранительных органов массово берут больничные, требуя повышения заработных плат, их ежегодной индексации и улучшения пенсионного обеспечения. В этой связи кадрового состава для поддержания правопорядка не хватает.

В прошлом году в ходе марша в День независимости на улицы города вышли десятки тысяч националистов, многие их которых выкрикивали расистские лозунги и принесли с собой провокационные транспаранты. Всего в шествии тогда приняли участие почти 60 тысяч человек.

Подобные марши правых сил проходят в Варшаве с 2009 года.

11 ноября 2018 года Польша празднует 100 лет независимости. В этот день в 1918 году завершился период раздела Польши между Россией, Германией и Австро-Венгрией.