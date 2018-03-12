В Варшаве задержали украинца по подозрению в подделке польских документов

Во время обысков правоохранители обнаружили вещественные доказательства

В Варшаве задержали 24-летнего гражданина Украины по подозрению в подделке разрешений на трудоустройство иностранцев.

Как сообщает Onet.pl, во время обысков у подозреваемого обнаружили поддельные печати воеводы Нижней Силезии.

В польской пограничной службе сообщили, что задержание украинца связано с разоблачением в конце 2017 года преступной группировки, которая занималась легализацией иностранцев на польской территории.

Украинцу предъявлено обвинение в мошенничестве и подделке документов. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, что суд в Польше арестовал на три месяца трех граждан Украины, которые были задержаны на нелегальной фабрике по изготовлению табачных изделий в городе Опатувек.