В Варшаве стокгольмский самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Остальные пассажиры вынуждены ждать следующего рейса (иллюстративное фото из варшавского аэропорта)

Остальные пассажиры вынуждены ждать следующего рейса (иллюстративное фото из варшавского аэропорта)

В международном аэропорту имени Шопена (Варшава) совершил аварийную посадку самолет, следовавший в Турцию, из-за смерти 58-летнего пассажира.

Об инциденте, который состоялся 18 мая, пишет Wp.pl со ссылкой на полицию.

Мужчине стало плохо, ему попытались помочь члены экипажа, осуществив реанимационные мероприятия, однако иностранца спасти не удалось.

Официальную причину смерти установит экспертиза, добавили правоохранители.

А остальные пассажиры ожидают следующий рейс.

Напомним, в Гаване (Куба) 18 мая разбился вскоре после вылета пассажирский Боинг 737. Официальных данных о последствиях авиакатастрофы пока не поступало. По данным СМИ, погибли более 100 человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове