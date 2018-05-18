В Варшаве стокгольмский самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

В международном аэропорту имени Шопена (Варшава) совершил аварийную посадку самолет, следовавший в Турцию, из-за смерти 58-летнего пассажира.

Об инциденте, который состоялся 18 мая, пишет Wp.pl со ссылкой на полицию.

Мужчине стало плохо, ему попытались помочь члены экипажа, осуществив реанимационные мероприятия, однако иностранца спасти не удалось.

Официальную причину смерти установит экспертиза, добавили правоохранители.

А остальные пассажиры ожидают следующий рейс.

Напомним, в Гаване (Куба) 18 мая разбился вскоре после вылета пассажирский Боинг 737. Официальных данных о последствиях авиакатастрофы пока не поступало. По данным СМИ, погибли более 100 человек.