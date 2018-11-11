В Варшаве состоялся марш к 100-летию независимости Польши - фото

В центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек

В воскресенье, 11 ноября, в столице Польши, Варшаве, проходит Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши.

Об этом сообщает Польское радио.

В центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.

Событие началась речью президента Анджея Дуды. Президент подчеркнул, что хочет, чтобы марш состоялся в атмосфере радости и уважения для героев и государства.

После этого шествие под лозунгом Для тебя, Польша провело Войско польское.

По улицам Варшавы проехались военные транспортные средства, репрезентативный батальон Войска польского, оркестр и солдаты, представляющие все рода Вооруженных сил Польши.