В Варшаве состоялся марш к 100-летию независимости Польши - фото

В воскресенье, 11 ноября, в столице Польши, Варшаве, проходит Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши.
Об этом сообщает Польское радио.
В центре Варшавы собрались несколько десятков тысяч человек с государственными флагами.
Событие началась речью президента Анджея Дуды. Президент подчеркнул, что хочет, чтобы марш состоялся в атмосфере радости и уважения для героев и государства.
После этого шествие под лозунгом Для тебя, Польша провело Войско польское.
По улицам Варшавы проехались военные транспортные средства, репрезентативный батальон Войска польского, оркестр и солдаты, представляющие все рода Вооруженных сил Польши.
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