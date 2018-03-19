В Варшаве провели "антибандеровскую" акцию под посольством Украины. Киев осудил разжигание нетерпимости

В Посольстве подчеркнули, что были и поляки в поддержку Украины

Посольство Украины в Варшаве осудило акцию отдельных националистических организаций, которые вечером в понедельник, 19 марта, провели неуважительную акцию с топтанием красно-черного флага.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля", - заявили украинские дипломаты.

Посольство добавило, что вместе с протестами польских националистов к украинскому представительству пришли поляки, чтобы выразить солидарность с Украиной и украинским народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

Журналист Евгений Приходько опубликовал фото с места событий. Он рассказал, что группа поляков сожгла портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Посол польского Сейма Роберт Винницкий положил на землю красно-черный флаг и стал на него со словами "это бандеровская тряпка".

Напомним, в последнее время как в Украине, так и в Польше участились провокационые акции и нападения в отношении значимых для стран-соседей памятников, зданий и символов. После нападения на польский Мемориал орлят во Львове вице-маршал (вице-спикер) Сейма Польши Рышард Терлецкий назвал этот взрыв провокацией третьей стороны.

Стоит отметить, в Польше комитет Сейма по вопросам специальных служб проведет 22 марта заседание для обсуждения роли российских спецслужб в провокациях для дестабилизации украинского-польских отношений.