В Варшаве радикалы готовят провокации под "украинскими флагами" - посольство

Посольство Украины в Польше заявило, что польские радикальные силы намерены совершить провокации под видом "украинских националистов" во время мероприятий по случаю 100-летия восстановления независимости Польши в Варшаве 11 ноября.

"По имеющейся оперативной информации, 11 ноября в Варшаве некоторые польские радикальные среды намерены совершить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Украинские дипломаты призвали граждан Украины - жителей и гостей столицы Польши - в этот день проявлять особую бдительность и осторожность, особенно в центре Варшавы и вблизи Национального стадиона.

Напомним, что суд Варшавы отменил запрет на проведение марша националистов и правых радикалов в день 100-летия независимости Польши.

В 2017 году в ходе марша в День независимости на улицы города вышли десятки тысяч националистов, многие из которых выкрикивали расистские лозунги и принесли с собой провокационные транспаранты. Всего в акции приняли участие почти 60 тысяч человек.