В Варшаве прошла акция против ужесточения закона об абортах

Согласно закону, даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт

Вечером в субботу, 13 января, в столице Польши, Варшаве, около 2000 человек вышли на акцию протеста против ужесточения закона об абортах.

Об этом сообщает DW.com.

Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты Позор, Помощь медицинская, не божья, Женщины без абортов будут умирать.

Как известно, польский парламент в среду, 10 января, направил на рассмотрение в специальную парламентскую комиссию законопроект, согласно которому даже неправильное формирование плода более не будет являться условием для разрешения на аборт. Большинство депутатов Сейма, включая порядка 30 политиков из числа либеральной оппозиции, проголосовали против либерализации законов об абортах.

Правящая в Польше с 2015 года партия Закон и справедливость проводит консервативную семейную политику. Так, власти страны уже прекратили финансовую поддержку искусственного оплодотворения, а также разрешили отпуск противозачаточных таблеток только по рецептам.

В октябре 2016 года Сейм после массовых протестов отклонил законопроект о практически полном запрете абортов.