В Варшаве произошла утечка неизвестного вещества возле аэропорта, 14 человек госпитализированы с отравлением

На месте работает группа по химической безопасности

Утром в воскресенье, 7 июля, в Варшаве вблизи главного грузового терминала аэропорта имени Шопена из емкости вытекло неизвестное вещество, 14 человек госпитализированы с отравлением.

Об этом сообщает tvnwarszawa.tvn24.pl со ссылкой на представителя пожарной службы.

"У главного грузового терминала на улице Виражова произошла утечка из бочки неизвестной химической субстанции", - говорится в сообщении.

Эвакуированы 16 человек, из которых 14 попали в больницу.

Информацию о ЧП спасатели получили в 07:37 (по киевскому времени).

На месте работает группа по химической безопасности.

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