В Варшаве пассажирский самолет совершил экстренную посадку сразу после вылета

Самолет в конце концов сел без проблем, однако самолет отправили на проверку

Около 17 часов 20 июня в аэропорту Шопена совершил аварийную посадку пассажирский самолет, следовавший из Варшавы в Ригу из-за проблем с блокировкой шасси.

Инцидент произошел с самолетом модели Bombardier Q400 польского перевозчика LOT. Пилот без проблем совершил аварийную посадку.

Об этом со ссылкой на директора Управления корпоративных связей LOT Адриана Кубицки пишет Onet.pl.

На борту находились 62 человека.

Он добавил, что посадка прошла без каких-либо препятствий, шасси работали должным образом, и все указывает на то, что это была лишь сигнализационная ошибка.

Тем не менее, рейс был отменен, поскольку самолет должен пройти проверку.

Крупнейшая польская авиакомпания LOT имеет в своем активе 12 самолетов этой модели, обслуживающих внутренние рейсы и круизы за рубежом.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Ryanair, выполнявшего рейс из Дублина на Ибицу, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за драки на борту.