В Варшаве аэропорт приостанавливал работу из-за падения учебного самолета Сегодня, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Skitterphoto/pixabay.com Четыре самолета были перенаправлены из аэропорта Skitterphoto/pixabay.com

В Варшаве работу аэропорта Модлин приостанавливали из-за падения небольшого учебного самолета.

Об этом сообщает Wyborcza.

Происшествие случилось в понедельник, 10 июня около 14.30.

В полиции заявили, что у небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра с правой стороны. Пилот попытался уйти на второй круг и зацепился крылом о взлетно-посадочную полосу.

Учебный самолет типа Diamond Katana был уничтожен, но инструктор и его ученик не претерпели «видимых повреждений». Несмотря на это, они были госпитализированы.

На месте происшествия работали полиция и службы аэропорта в Модлине.

В результате четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Шопена: из Аммана, Корфу, Лондона (Станстед) и Неаполя.