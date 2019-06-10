В Варшаве аэропорт приостанавливал работу из-за падения учебного самолета
В Варшаве работу аэропорта Модлин приостанавливали из-за падения небольшого учебного самолета.
Об этом сообщает Wyborcza.
Происшествие случилось в понедельник, 10 июня около 14.30.
В полиции заявили, что у небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра с правой стороны. Пилот попытался уйти на второй круг и зацепился крылом о взлетно-посадочную полосу.
Учебный самолет типа Diamond Katana был уничтожен, но инструктор и его ученик не претерпели «видимых повреждений». Несмотря на это, они были госпитализированы.
На месте происшествия работали полиция и службы аэропорта в Модлине.
В результате четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Шопена: из Аммана, Корфу, Лондона (Станстед) и Неаполя.