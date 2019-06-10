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В Варшаве аэропорт приостанавливал работу из-за падения учебного самолета

Сегодня, 20:00
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В Варшаве аэропорт приостанавливал работу из-за падения учебного самолета - фото

Skitterphoto/pixabay.com

Четыре самолета были перенаправлены из аэропорта

В Варшаве работу аэропорта Модлин приостанавливали из-за падения небольшого учебного самолета.

Об этом сообщает Wyborcza.

Происшествие случилось в понедельник, 10 июня около 14.30.

В полиции заявили, что у небольшого учебного самолета возникли проблемы при посадке, вызванные порывом ветра с правой стороны. Пилот попытался уйти на второй круг и зацепился крылом о взлетно-посадочную полосу.

Учебный самолет типа Diamond Katana был уничтожен, но инструктор и его ученик не претерпели «видимых повреждений». Несмотря на это, они были госпитализированы.

На месте происшествия работали полиция и службы аэропорта в Модлине.

В результате четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Шопена: из Аммана, Корфу, Лондона (Станстед) и Неаполя.

Теги:   Польша Самолеты Варшава

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