«Просыпайтесь, ваше время пришло». В Варшаве российских дипломатов 9 мая разбудили звуки сирен и бомбардировок 9 мая, 11:15 Активисты Euromaidan-Warszawa развернули под зданием российских дипломатов баннер с надписью Россия — государство-террорист (Фото:Скриншот видео Euromaidan-Warszawa/Facebook)

В столице Польши под домом российских дипломатов во вторник утром, 9 мая, раздались звуки сирен и бомбардировок. Акцию организовали активисты инициативы Евромайдан—Варшава.

Они опубликовали видео в Facebook.

В 06:00 активисты развернули большой баннер с хештегом #russiaisaterroriststate [Россия — государство-террорист] и включили звуки, напоминающие сирены воздушной тревоги и бомбардировки.

Видео дня

" В День пабеды будим их [русских дипломатов] звуками, которыми они будят украинцев вот уже девятый год. Просыпайтесь, решить! Ваше время пришло! Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты очнулись от последствий собственных действий", — объяснили они.

Активисты подчеркнули, что не хотят обращаться к совести дипломатов РФ, а хотят, чтобы их наконец-то выслали из Польши, «поскольку они не имеют ничего общего с цивилизованным миром».

В ночь на 9 мая Россия выпустила по Украине 25 крылатых ракет, 23 из которых сбили силы ПВО. Это была пятая за месяц массированная воздушная атака на Киев — сегодня сбили около 15 ракет.

