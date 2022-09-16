В городе Валуйки Белгородской области прогремели взрывы, населенный пункт обесточен 16 сентября, 02:31 Губернатор Гладков сообщил, что после взрывов была повреждена подстанция (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Вечером в четверг, 15 сентября, жители города Валуйки Белгородской области сообщили о нескольких взрывов после которых в городе пропало электричество.

О взрывах жители города сообщили в местных пабликах. Валуйки являются важным перевалочным пунктом для российских войск.

Позже обстрелы подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, традиционно обвинив в этом ВСУ. По его словам, в Валуйках сработала ПВО и была повреждена подстанция.

Видео дня

В то же время, согласно одному из видео, электричество пропало после обстрелов с территории города Валуйки. Вероятно, российские ракеты не долетели до цели.

Ранее Гладков заявил, что село Нехотеевка, где расположен пропускной пункт, попало под «обстрел», а на таможенном терминале начался пожар.



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