В городе Валуйки Белгородской области прогремели взрывы, населенный пункт обесточен
Губернатор Гладков сообщил, что после взрывов была повреждена подстанция (Фото:Жесть Белгород/Telegram)
Вечером в четверг, 15 сентября, жители города Валуйки Белгородской области сообщили о нескольких взрывов после которых в городе пропало электричество.
О взрывах жители города сообщили в местных пабликах. Валуйки являются важным перевалочным пунктом для российских войск.
Позже обстрелы подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, традиционно обвинив в этом ВСУ. По его словам, в Валуйках сработала ПВО и была повреждена подстанция.
В то же время, согласно одному из видео, электричество пропало после обстрелов с территории города Валуйки. Вероятно, российские ракеты не долетели до цели.
Ранее Гладков заявил, что село Нехотеевка, где расположен пропускной пункт, попало под «обстрел», а на таможенном терминале начался пожар.
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